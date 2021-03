Promocje bankowe. Czy banki faktycznie rozdają pieniądze?

Zorganizowanie limitowanej promocji bankowej, w której można zgarnąć niemal bez żadnego nakładu pracy sporą kwotę jest mimo wszystko tańszą opcją marketingową niż promowanie banku w telewizji lub innymi kanałami. Taki sposób promowania usług bankowych jest też dla wielu ludzi o wiele bardziej atrakcyjny. Na czym właściwie polegają coraz częściej pojawiające się promocje bankowe?



Zasadniczo niemal każda z nich wymaga założenia konta osobistego w danym banku, co w obecnych czasach odbywa się całkowicie zdalnie. To pierwszy plus, ponieważ dosłownie w ciągu kilku minut możemy stać się posiadaczami konta, a w ciągu kilku dni roboczych na wskazany adres zostanie wysłana karta płatnicza. Warto przed założeniem konta zorientować się, jakie transakcje powinniśmy zrealizować, aby bank nie naliczał niepotrzebnie opłat.

Promocje bankowe to na ogół trwające dwa lub trzy miesiące akcje marketingowe, które są szczegółowo rozpisane w regulaminie danego banku. Warto dokładnie przeczytać punkt po punkcie, by finalnie nie okazało się, że zapomnieliśmy dosłownie o jednej drobnej czynności, która nas automatycznie zdyskwalifikuje. Każdego miesiąca w trakcie trwania promocji należy dostarczyć określoną kwotę na nowe, promocyjne konto osobiste, które wkrótce po zaksięgowaniu będzie można zwrócić na nasze konto właściwe. Następnie należy wykonać określoną ilość transakcji z użyciem karty, na ogół w grę wchodzi jedna lub dwie transakcje na dowolną kwotę. Możemy wobec tego udać się do sklepu i zapłacić nową kartą, np. za pieczywo lub inny niezbędny produkt. Wiele banków zwraca również uwagę i prosi o zainstalowanie mobilnej aplikacji, na której trzeba będzie się zalogować kilka razy w miesiącu. Spełnienie wszystkich określonych w regulaminie warunków sprawi, że już po pierwszym miesiącu otrzymamy pierwszą transzę nagrody, a powtórzenie tych czynności w kolejnym miesiącu zagwarantuje nam drugą transzę itd. Sporo banków oferuje też dla swoich nowych Klientów promocyjne kredyty gotówkowe, które stanowią uzupełnienie dedykowanej oferty banku dla nowych klientów.