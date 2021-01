Bitcoin zwariował! Kurs Bitcoina osiągnął dzisiaj 106 000 zł!

Kapitalizacja wszystkich bitcoinów osiągneła właśnie wartość 520 miliardów $, czyli około 1 912 456 000 000 złotych!!!



Po raz pierwszy kurs bitcoina przekroczył magiczne 100 000 zł w ubiegłą niedzielę i od tego czasu zdążył już skorygować się ok. 10 000 zł w dół, ale po kilku dniach wrócił ponownie na poziom ponad 100 000 zł.



Dlaczego kurs bitcoina jest tak wysoki?!



Wpływa na to wiele czynników, m.in. to że bitcoin staje się alternatywną, cyfrową kryptowalutą, która jest alternatywą dla standardowych walut m.in. dolara amerykańskiego (USD) oraz euro (EUR), które na potęgę są dodrukowywane przez FED oraz ECB w dobie panującego kryzysu koronowarisu bez pokrycia na parytecie złota, jak miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. W odróżnieniu do standardowych walut, ilość bitcoina jest z góry określona (oraz konkretnie na daną chwilę) wraz z dostępem do tych informacji dla wszystkich zainteresowanych. Wiele osób uważa, że bitcoin to waluta przyszłości, a tradycyjne waluty odejdą do lamusa...



Jaki będzie kurs bitcoina w przyszłości?



Tego nie wie nikt, ale wielu widzi jednego bitcoina po 1 000 000 zł, a jego przeciwnicy po 100 zł. Rozrzut jest olbrzymi, a jak będzie to czas pokaże. Jedno jest pewne, że wraz z dużymi wzrostami mogą przyjść gwałtowne korekty i wahania kursu, a takie warunki są idealne dla spekulantów na tym rynku.



Czy inne kryptowaluty także osiągną taki sukces?



Bardzo możliwe, szczególnie że kapitalizacja przykładowego Ethereum wynosi obecnie ponad 83 miliardy dolarów, Tether 20 miliardów $, a kapitalizacja Litecoin to na chwilę obecną prawie 8 500 000 000 $. Te kwoty naprawdę robią wrażenie.



Wielu inwestorów poszukuje także alternatywnych kryptowalut, które dopiero mogą okazać się hitem w przyszłości, a które są na chwilę obecnie bardzo niedowartościowane i mało płynne jak przykładowo Deutsche eMark (DEM), które wg jej twórców miałoby być nową, cyfrową marką niemiecką. W przypadku takich walut ich spekulacyjny skok wartości możnaby liczyć w setkach lub tysiącach procent ze względu na małą płynność rynku.



UWAGA: Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo ryzykowne!