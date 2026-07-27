MyBank.pl publikuje dział o mechanice rynku Forex

„Kupiłem 0,3 lota EUR/USD po ask, take profit 45 pipsów wyżej, margin około 4 340 zł". Dla jednego czytelnika to żargon, dla drugiego — komplet parametrów, które da się sprawdzić na kartce. Przy contract size 100 000, kursach poglądowych EUR/USD 1,0850 i USD/PLN 4,00 oraz dźwigni 1:30 wymagany depozyt zabezpieczający to 30 000 × 1,0850 × 4,00 ÷ 30 ≈ 4 340 zł.

Cały dział uczy właśnie tego przejścia: od symbolu na ekranie do liczby, którą można zweryfikować.

Dlaczego w złotych, a nie w dolarach

Większość podręczników Forexu — również tych anglojęzycznych, uchodzących za wzorcowe — pisana jest z perspektywy rachunku dolarowego. Pips na jednym locie EUR/USD to 10 USD i temat uznaje się za zamknięty. Polski klient detaliczny najczęściej prowadzi rachunek w złotych, a wtedy pojawia się drugie przeliczenie, o którym te podręczniki milczą.

Każdy artykuł działu, który zawiera obliczenia, podaje je równolegle w dolarach i w złotych, przy uproszczonym kursie USD/PLN = 4,00 (kurs poglądowy, zabieg dydaktyczny — nie prognoza). Redakcja idzie dalej niż arytmetyka: opisuje też, dlaczego złoty w klasyfikacjach detalicznych bywa traktowany jako waluta egzotyczna, co oznacza szersze spready i niższą płynność poza sesją europejską, oraz jak decyzje RPP i publikacja tabeli A NBP wpływają na notowania par z PLN. Tego kontekstu nie znajdzie się w żadnym zagranicznym kursie.

Mapa działu — osiem tekstów, jedna sekwencja

Kolejność nie jest przypadkowa: nie policzy się wartości pipsa bez budowy pary, nie dobierze lota bez wartości pipsa, nie oceni ryzyka dźwigni bez lotów.

Studium przypadku zamiast morałów

Sekcja o dźwigni opiera się na 15 stycznia 2015 roku. SNB niespodziewanie zniósł minimalny kurs EUR/CHF 1,20, płynność gwałtownie spadła, a między dostępnymi kwotowaniami powstały ogromne luki. Stop lossy aktywowały się jako zlecenia rynkowe, ale realizowały dopiero przy pierwszej dostępnej cenie — nieraz setki pipsów dalej. Część rachunków zeszła poniżej zera, a broker Alpari UK trafił do special administration.

Wniosek jest mechaniczny, nie moralizatorski: stop out wymusza redukcję ekspozycji po przekroczeniu progu, ale nie gwarantuje ceny zamknięcia ani zachowania określonej części kapitału.

Czego w tym dziale nie ma

Nie ma strategii, sygnałów, rekomendacji ani obietnic zysku. Jest osiem tekstów opartych na źródłach instytucjonalnych — BIS, ESMA, CFTC, CME Group, ISO, KNF, NBP, uzupełnionych literaturą akademicką z zakresu mikrostruktury rynku (Lyons; King, Osler, Rime) — z wzorami rozpisanymi krok po kroku i tabelami porównawczymi.

Jest też liczba, którą redakcja podaje bez upiększeń: według danych ESMA z okresu interwencji produktowej 74–89% rachunków detalicznych CFD traciło pieniądze. Nie jako straszak, lecz jako punkt odniesienia dla podejścia do ryzyka.

O kursie i o portalu

Dział „Podstawowe pojęcia i mechanizmy" to część większego kursu Forex publikowanego na MyBank.pl — szesnastu działów obejmujących m.in. uczestników rynku, godziny handlu, analizę techniczną i fundamentalną, zarządzanie ryzykiem, psychologię tradera, wybór brokera, regulacje i rozliczenia podatkowe, uzupełnionych słownikiem terminów oraz zestawem kalkulatorów, checklist i szablonów.

Autorem jest Jarosław Wasiński, redaktor naczelny MyBank.pl, analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, zajmujący się analizą rynków walutowych od 2007 roku. Portal MyBank.pl działa nieprzerwanie od 2004 roku.

Dział dostępny bezpłatnie, bez rejestracji: mybank.pl/forex/podstawowe-pojecia/

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Ostrzeżenie o ryzyku: inwestowanie na rynku Forex i w kontrakty CFD wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków ze względu na dźwignię finansową. Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji.