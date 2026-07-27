MyBank.pl publikuje dział o mechanice rynku Forex
Rynek walutowy obraca średnio 9,5 biliona dolarów dziennie (finalne dane BIS za kwiecień 2025), ale detaliczny klient traci pieniądze nie na wielkiej makroekonomii, tylko na arytmetyce: źle dobranym wolumenie, źle rozumianym marginie i spreadzie, który przy rolloverze potrafi się rozszerzyć wielokrotnie. Dział „Podstawowe pojęcia i mechanizmy" w kursie Forex na MyBank.pl rozkłada tę arytmetykę na osiem artykułów — z przykładami liczonymi w złotych.
2026-07-27, 12:57

„Kupiłem 0,3 lota EUR/USD po ask, take profit 45 pipsów wyżej, margin około 4 340 zł". Dla jednego czytelnika to żargon, dla drugiego — komplet parametrów, które da się sprawdzić na kartce. Przy contract size 100 000, kursach poglądowych EUR/USD 1,0850 i USD/PLN 4,00 oraz dźwigni 1:30 wymagany depozyt zabezpieczający to 30 000 × 1,0850 × 4,00 ÷ 30 ≈ 4 340 zł.

Cały dział uczy właśnie tego przejścia: od symbolu na ekranie do liczby, którą można zweryfikować.

Dlaczego w złotych, a nie w dolarach

Większość podręczników Forexu — również tych anglojęzycznych, uchodzących za wzorcowe — pisana jest z perspektywy rachunku dolarowego. Pips na jednym locie EUR/USD to 10 USD i temat uznaje się za zamknięty. Polski klient detaliczny najczęściej prowadzi rachunek w złotych, a wtedy pojawia się drugie przeliczenie, o którym te podręczniki milczą.

Każdy artykuł działu, który zawiera obliczenia, podaje je równolegle w dolarach i w złotych, przy uproszczonym kursie USD/PLN = 4,00 (kurs poglądowy, zabieg dydaktyczny — nie prognoza). Redakcja idzie dalej niż arytmetyka: opisuje też, dlaczego złoty w klasyfikacjach detalicznych bywa traktowany jako waluta egzotyczna, co oznacza szersze spready i niższą płynność poza sesją europejską, oraz jak decyzje RPP i publikacja tabeli A NBP wpływają na notowania par z PLN. Tego kontekstu nie znajdzie się w żadnym zagranicznym kursie.

Mapa działu — osiem tekstów, jedna sekwencja

  1. 2.1. Budowa pary walutowej — waluta bazowa i kwotowana, kody ISO 4217, hierarchia kwotowania, konwencje American i European terms. Wyjaśnia też, dlaczego udziały walut w statystykach BIS sumują się do 200%.
  2. 2.2. Klasyfikacja par walutowych — majors (ok. 59% obrotu wg finalnego aneksu BIS 2025), crossy i egzotyki. Dlaczego USD/CNY odpowiada już za ok. 8,2% globalnego obrotu, choć renminbi wciąż ustępuje funtowi.
  3. 2.3. Notowania, bid/ask i kursy krzyżowe — dwie ceny zamiast jednej, big figure w komunikacji dealerskiej, wyznaczanie bid i ask crossa z par składowych oraz rola arbitrażu trójkątnego.
  4. 2.4. Pips, pipeta i tick — jednostki ruchu i ich wartość pieniężna. Na jednym locie 45 pipsów na EUR/USD to 450 USD, a na EUR/PLN — 450 PLN. Te same pipsy, inna waluta wyniku.
  5. 2.5. Wielkość pozycji: loty — od lotów przez contract size i nominał do wartości pipsa, wraz z rachunkiem odwrotnym: od oczekiwanej wartości pipsa do potrzebnego wolumenu.
  6. 2.6. Dźwignia finansowa i margin — margin level, margin call, stop out oraz limity ESMA (1:30 na parach głównych) i polska decyzja KNF nr DAS.456.2.2019, dopuszczająca 1:100 dla klienta doświadczonego we wskazanych klasach CFD.
  7. 2.7. Rodzaje zleceń i modele wykonania — market, limit, stop, SL i TP, cykl życia zlecenia (aktywacja to nie wykonanie), requoty i poślizg. Dlaczego limit nie gwarantuje wykonania, a stop-loss nie gwarantuje ceny.
  8. 2.8. Spread, prowizje, swapy — pełny rachunek kosztów, porównanie konta ze spreadem wbudowanym i raw + prowizja, potrójny swap i moment naliczenia rolloveru.

Kolejność nie jest przypadkowa: nie policzy się wartości pipsa bez budowy pary, nie dobierze lota bez wartości pipsa, nie oceni ryzyka dźwigni bez lotów.

Studium przypadku zamiast morałów

Sekcja o dźwigni opiera się na 15 stycznia 2015 roku. SNB niespodziewanie zniósł minimalny kurs EUR/CHF 1,20, płynność gwałtownie spadła, a między dostępnymi kwotowaniami powstały ogromne luki. Stop lossy aktywowały się jako zlecenia rynkowe, ale realizowały dopiero przy pierwszej dostępnej cenie — nieraz setki pipsów dalej. Część rachunków zeszła poniżej zera, a broker Alpari UK trafił do special administration.

Wniosek jest mechaniczny, nie moralizatorski: stop out wymusza redukcję ekspozycji po przekroczeniu progu, ale nie gwarantuje ceny zamknięcia ani zachowania określonej części kapitału.

Czego w tym dziale nie ma

Nie ma strategii, sygnałów, rekomendacji ani obietnic zysku. Jest osiem tekstów opartych na źródłach instytucjonalnych — BIS, ESMA, CFTC, CME Group, ISO, KNF, NBP, uzupełnionych literaturą akademicką z zakresu mikrostruktury rynku (Lyons; King, Osler, Rime) — z wzorami rozpisanymi krok po kroku i tabelami porównawczymi.

Jest też liczba, którą redakcja podaje bez upiększeń: według danych ESMA z okresu interwencji produktowej 74–89% rachunków detalicznych CFD traciło pieniądze. Nie jako straszak, lecz jako punkt odniesienia dla podejścia do ryzyka.

O kursie i o portalu

Dział „Podstawowe pojęcia i mechanizmy" to część większego kursu Forex publikowanego na MyBank.pl — szesnastu działów obejmujących m.in. uczestników rynku, godziny handlu, analizę techniczną i fundamentalną, zarządzanie ryzykiem, psychologię tradera, wybór brokera, regulacje i rozliczenia podatkowe, uzupełnionych słownikiem terminów oraz zestawem kalkulatorów, checklist i szablonów.

Autorem jest Jarosław Wasiński, redaktor naczelny MyBank.pl, analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, zajmujący się analizą rynków walutowych od 2007 roku. Portal MyBank.pl działa nieprzerwanie od 2004 roku.

Dział dostępny bezpłatnie, bez rejestracji: mybank.pl/forex/podstawowe-pojecia/

Dział dostęny jest także w wersji angielskiej: https://forexmechanics.com/forex-basics/

Ostrzeżenie o ryzyku: inwestowanie na rynku Forex i w kontrakty CFD wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków ze względu na dźwignię finansową. Treści mają charakter edukacyjny i informacyjny — nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji.

KONTAKT / AUTOR
Jarosław Wasiński
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