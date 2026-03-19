Stopy spadają, ale darmowych kredytów nie ma. Raport MyBank.pl obnaża ukryte koszty hipotek w 2026 roku
Stopa referencyjna NBP spadła do 3,75%, WIBOR jest najniższy od 2022 roku, a deweloperzy znów kuszą klientów. Jednak z najnowszej, dogłębnej analizy opublikowanej przez portal MyBank.pl wynika, że tańszy pieniądz na rynku międzybankowym nie oznacza taniego kredytu dla kowalskiego. Przy pożyczce na 400 000 zł, klient i tak odda bankowi ponad 350 000 zł samych odsetek.
2026-03-19, 09:41

Portal MyBank.pl opublikował właśnie przekrojowy poradnik Kredyt hipoteczny w 2026 roku — ile naprawdę kosztuje i jak go dostać?. Jarosław Wasiński, redaktor naczelny serwisu i analityk rynków finansowych z ponad 20-letnim doświadczeniem, rozkłada w nim bankowe umowy na czynniki pierwsze. Robi to z perspektywy „insidera”, pokazując mechanizmy, o których milczą foldery reklamowe.

Z analizy MyBank.pl płyną wnioski, które mogą zaskoczyć wielu przyszłych kredytobiorców:

  • Miażdżąca przewaga odsetek na starcie: Przy racie równej (kredyt 400 tys. zł na 25 lat), w pierwszym miesiącu spłaty zaledwie 24% (ok. 594 zł) idzie na poczet spłaty długu. Reszta (ponad 1900 zł) to czysty zysk banku.

  • Nieużywany plastik to cichy zabójca: Posiadanie nieużywanej karty kredytowej z limitem 10 000 zł potrafi obniżyć zdolność kredytową nawet o 40 000 – 60 000 zł.

  • Mit „0% prowizji” i haczyki cross-sellingu: Banki chętnie rezygnują z prowizji na start, odbijając to sobie w marży. Kosztuje to klienta średnio o kilkanaście tysięcy złotych więcej w całym okresie kredytowania. Z kolei wciskanie polis na życie często chroni bilans banku, a nie rodzinę kredytobiorcy.

  • Wielka zmiana na horyzoncie: Artykuł jako jeden z nielicznych tak dokładnie analizuje nadchodzącą konwersję wskaźnika WIBOR na POLSTR, ostrzegając klientów przed potencjalnymi błędami w nowych harmonogramach spłat.

„Szok rat z lat 2022–2023 pokazał bolesną prawdę: zdolność wyliczona przez bankowy algorytm to nie to samo, co realny komfort domowego budżetu” – mówi Jarosław Wasiński, autor raportu. „Dziś stopy procentowe spadają, ale banki doskonale wiedzą, jak odbić to sobie w obowiązkowych ubezpieczeniach czy marży. Nasz przewodnik powstał po to, by uzbroić klienta w argumenty i twarde dane. Negocjacje z bankiem zaczynają się od wiedzy, ile ten kredyt faktycznie jest wart, a nie od tego, co mówi doradca przed podpisaniem umowy”.

Artykuł zawiera również praktyczne case studies, konkretne algorytmy nadpłat skracających kredyt nawet o 7-15 lat oraz szczegółową listę kontrolną (90/60/30 dni przed złożeniem wniosku), która pozwala przygotować się do rozmów z analitykami ryzyka.

Pełny tekst poradnika „Kredyt hipoteczny w 2026 roku — ile naprawdę kosztuje i jak go dostać?” – wzbogacony o autorskie kalkulacje i infografiki – jest dostępny bezpłatnie na stronie: 👉 https://mybank.pl/news/35682-kredyt-hipoteczny-w-2026-roku-ile-naprawde-kosztuje-i-jak-go-dostac.html

KONTAKT / AUTOR
Jarosław Wasiński
ZAŁĄCZNIKI
landlord-unlocks-the-house-key-for-new-home-real-estate-agents-sales-agents.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
MyBank.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.