Stopy spadają, ale darmowych kredytów nie ma. Raport MyBank.pl obnaża ukryte koszty hipotek w 2026 roku

Portal MyBank.pl opublikował właśnie przekrojowy poradnik „Kredyt hipoteczny w 2026 roku — ile naprawdę kosztuje i jak go dostać?”. Jarosław Wasiński, redaktor naczelny serwisu i analityk rynków finansowych z ponad 20-letnim doświadczeniem, rozkłada w nim bankowe umowy na czynniki pierwsze. Robi to z perspektywy „insidera”, pokazując mechanizmy, o których milczą foldery reklamowe.

Z analizy MyBank.pl płyną wnioski, które mogą zaskoczyć wielu przyszłych kredytobiorców:

Miażdżąca przewaga odsetek na starcie: Przy racie równej (kredyt 400 tys. zł na 25 lat), w pierwszym miesiącu spłaty zaledwie 24% (ok. 594 zł) idzie na poczet spłaty długu. Reszta (ponad 1900 zł) to czysty zysk banku.

Nieużywany plastik to cichy zabójca: Posiadanie nieużywanej karty kredytowej z limitem 10 000 zł potrafi obniżyć zdolność kredytową nawet o 40 000 – 60 000 zł.

Mit „0% prowizji” i haczyki cross-sellingu: Banki chętnie rezygnują z prowizji na start, odbijając to sobie w marży. Kosztuje to klienta średnio o kilkanaście tysięcy złotych więcej w całym okresie kredytowania. Z kolei wciskanie polis na życie często chroni bilans banku, a nie rodzinę kredytobiorcy.

Wielka zmiana na horyzoncie: Artykuł jako jeden z nielicznych tak dokładnie analizuje nadchodzącą konwersję wskaźnika WIBOR na POLSTR, ostrzegając klientów przed potencjalnymi błędami w nowych harmonogramach spłat.

„Szok rat z lat 2022–2023 pokazał bolesną prawdę: zdolność wyliczona przez bankowy algorytm to nie to samo, co realny komfort domowego budżetu” – mówi Jarosław Wasiński, autor raportu. „Dziś stopy procentowe spadają, ale banki doskonale wiedzą, jak odbić to sobie w obowiązkowych ubezpieczeniach czy marży. Nasz przewodnik powstał po to, by uzbroić klienta w argumenty i twarde dane. Negocjacje z bankiem zaczynają się od wiedzy, ile ten kredyt faktycznie jest wart, a nie od tego, co mówi doradca przed podpisaniem umowy”.

Artykuł zawiera również praktyczne case studies, konkretne algorytmy nadpłat skracających kredyt nawet o 7-15 lat oraz szczegółową listę kontrolną (90/60/30 dni przed złożeniem wniosku), która pozwala przygotować się do rozmów z analitykami ryzyka.

