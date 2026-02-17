MyBank.pl uruchamia kompleksowy kurs edukacyjny o rynku Forex

Forex bez tajemnic – 6 rozziałów dla każdego

Nowy cykl edukacyjny dostępny pod adresem mybank.pl/forex/wstep-do-rynku powstał z myślą o osobach, które chcą zrozumieć, czym naprawdę jest rynek walutowy – bez mitów, bez uproszczeń, ale też bez nadmiaru żargonu.

„Forex to nie tylko narzędzie spekulacji, ale fundamentalny mechanizm globalnej gospodarki" – podkreśla redakcja MyBank.pl. „Każda międzynarodowa transakcja handlowa, każdy przelew zagraniczny, każdy kredyt frankowy – wszystko to dzieje się dzięki rynkowi walutowemu. Nasz kurs pokazuje, jak to działa od środka."

Co znajdziesz w cyklu?

1.1. Czym jest rynek Forex?

https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/czym-jest-rynek-forex/

Pierwszy rozdział odpowiada na podstawowe pytanie: dlaczego rynek walutowy w ogóle istnieje? Czytelnik dowie się, że Forex (Foreign Exchange) to zdecentralizowana globalna sieć, w której banki, instytucje finansowe, fundusze i inwestorzy indywidualni wymieniają waluty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Kluczowe fakty:

Obroty dzienne: 9,6 bln USD (dane BIS 2025)

Najpopularniejsza para walutowa: EUR/USD (21% globalnych transakcji)

Rynek bez centralnej giełdy – działa jako OTC (over-the-counter)

1.2. Jak powstał rynek Forex?

https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/jak-powstal-rynek-forex/

Historia rynku walutowego to historia światowej gospodarki. Artykuł prowadzi czytelnika od systemu waluty złota przez Bretton Woods (1944) po „szok Nixona" z sierpnia 1971 roku, który zakończył wymienialność dolara na złoto i zapoczątkował erę płynnych kursów walutowych.

Najważniejsze momenty:

1944: Porozumienia z Bretton Woods – dolar jako globalna waluta rezerwowa

1971: Koniec parytetu złota – narodziny współczesnego Forexu

1990s: Elektronizacja rynku – platformy EBS i Reuters zmieniają zasady gry

Zrozumienie historii wyjaśnia, dlaczego dolar wciąż dominuje (48% globalnych transakcji), mimo że USA stanowią tylko 25% światowego PKB.

1.3. Jak dziś działa rynek Forex?

https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/jak-dzis-dziala-rynek-forex/

Współczesny Forex to trzy sesje handlowe (azjatycka, europejska, amerykańska), które nakładają się i tworzą globalną płynność przez 24 godziny. Artykuł tłumaczy:

Kto handluje? Banki centralne, banki komercyjne, fundusze hedgingowe, korporacje, traderzy detaliczni

Gdzie? Platformy międzybankowe (EBS, Refinitiv), brokerzy detaliczni (MetaTrader, cTrader)

Jak? Spot (98% rynku), forward, swapy walutowe

Praktyczny przykład: Polski eksporter sprzedaje towary do USA za dolary. Otrzymuje 100 tys. USD, ale ma zobowiązania w złotych. Na rynku Forex wymienia USD na PLN po kursie 3,56 – transakcja zajmuje sekundy.

1.4. Skala rynku walutowego

https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/skala-rynku-walutowego/

Liczby mówią same za siebie. Artykuł porównuje Forex z innymi rynkami:

RynekObroty dzienneForex7,5 bln USDWszystkie giełdy świata (akcje)~300 mld USDNew York Stock Exchange~70 mld USDCME (kontrakty terminowe)~400 mld USD

Forex jest 25 razy większy niż NYSE i wszystkie giełdy razem wzięte.

Artykuł rozbija tę cyfrę na części:

EUR/USD: 1,6 bln USD dziennie

USD/JPY: 1,1 bln USD dziennie

GBP/USD: 530 mld USD dziennie

Czytelnik dowiaduje się też, że 88% transakcji na Forexie ma dolar po jednej stronie – dlaczego? Bo dolar to „waluta pojazdu" globalnego handlu.

1.5. Rola Forex w globalnej gospodarce

https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/rola-forex-w-globalnej-gospodarce/

Bez rynku walutowego współczesny handel międzynarodowy nie mógłby istnieć. Ten rozdział pokazuje praktyczne zastosowania Forex:

1. Handel międzynarodowy

Niemiecki producent samochodów eksportuje do USA – musi zamienić euro na dolary

Polski dystrybutor sprowadza elektronikę z Chin – płaci w juanach, kupuje je za złote

2. Hedging (zabezpieczenia)

Linie lotnicze zabezpieczają się przed wzrostem cen ropy (denominowanej w USD)

Importerzy zawierają kontrakty forward, żeby zablokować kurs na 3-6 miesięcy

3. Przepływy kapitału

Inwestorzy zagraniczni kupują polskie obligacje – muszą najpierw kupić złote

Polskie fundusze inwestują w akcje amerykańskie – wymieniają PLN na USD

4. Polityka monetarna

NBP interweniuje na rynku walutowym, żeby osłabić lub wzmocnić złotego

Bank Japonii (BoJ) wydał w 2024 r. 60 mld USD na interwencje wspierające jena

Artykuł pokazuje, że Forex to nie kasyno, a infrastruktura globalnej gospodarki.

1.6. Mity i fakty o rynku Forex

https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/mity-i-fakty-o-rynku-forex/

Ostatni rozdział rozprawia się z najpopularniejszymi mitami o Forexie:

MIT #1: „Forex to piramida finansowa"

FAKT: Forex to legalny, regulowany rynek. Problem leży w nieuczciwych brokerach – artykuł wyjaśnia, jak ich rozpoznać (licencja KNF, segregacja środków klientów).

MIT #2: „Na Forexie można się szybko wzbogacić"

FAKT: 70-80% traderów detalicznych traci pieniądze (dane ESMA). Trading to nie loteria – wymaga wiedzy, dyscypliny i zarządzania ryzykiem.

MIT #3: „Rynek jest zmanipulowany przez banki"

FAKT: Przy obrotach 7,5 bln USD dziennie nawet największe banki nie mogą kontrolować kursu (poza krótkimi epizodami). Artykuł opisuje skandal z manipulacją fixingu londyńskiego (2013) – i jak rynek się zmienił po wprowadzeniu regulacji.

MIT #4: „Forex to tylko dla ekspertów"

FAKT: Trading detaliczny wymaga kapitału, wiedzy i doświadczenia. Ale wymiana walut w kantorze czy podczas zakupów zagranicznych to też uczestnictwo w Forexie – artykuł pokazuje, że każdy, kto wyjeżdża za granicę, styka się z tym rynkiem.

Dla kogo jest ten kurs?

Cykl "Wstęp do rynku Forex" skierowany jest do:

✅ Osób rozważających trading – żeby zrozumieli, w co wchodzą

✅ Kredytobiorców frankowych – żeby wiedzieli, dlaczego ich saldo się zmienia

✅ Przedsiębiorców importujących/eksportujących – żeby rozumieli mechanizmy kursów

✅ Studentów ekonomii i finansów – jako uzupełnienie wykładów

✅ Każdego, kto chce zrozumieć, jak działa globalny pieniądz

Czym wyróżnia się kurs MyBank.pl?

1. Źródła i rzetelność

Każdy artykuł oparty jest na danych z instytucji takich jak:

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

Europejski Bank Centralny (ECB)

Narodowy Bank Polski (NBP)

Badania akademickie (MIT Press, Journal of Finance)

2. Przykłady z polskiego rynku

Kurs nie ogranicza się do teorii – pokazuje konkretne zastosowania:

Jak polski eksporter zabezpiecza się przed zmianą kursu EUR/PLN

Dlaczego kredyt frankowy drożeje, gdy CHF/PLN rośnie

Jak NBP interweniuje na rynku walutowym

3. Bez żargonu, ale bez uproszczeń

Artykuły są pisane przystępnym językiem, ale nie unikają szczegółów. Czytelnik dowie się, czym jest spread, pip, cross rate – i zrozumie, dlaczego to ma znaczenie.

4. Darmowy dostęp

Cały kurs jest bezpłatny i dostępny bez rejestracji.

Co dalej?

"Wstęp do rynku Forex" to pierwszy moduł szerszej akademii edukacyjnej MyBank.pl. W kolejnych tygodniach portal planuje publikację dalszych cykli:

Podstawowe pojęcia i mechanizmy (bid/ask, pips, dźwignia)

Analiza techniczna (wykresy, wskaźniki, formacje)

Analiza fundamentalna (makroekonomia, banki centralne)

Zarządzanie ryzykiem (stop loss, position sizing, psychologia tradingu)

„Forex budzi skrajne emocje – jedni widzą szansę na zarobek, inni oszustwo. Prawda jest bardziej prozaiczna: to największy rynek finansowy na świecie, który obsługuje globalną gospodarkę. Nasz kurs pokazuje, jak to działa – bez strachu, bez mitów, z faktami w ręku." Redakcja MyBank.pl

Dostęp do kursu

🌐 Strona główna: mybank.pl/forex/wstep-do-rynku

📚 6 rozdziałów:

Czas lektury: ~45 minut (cały cykl)

Koszt: Bezpłatnie

Wymagania: Brak – kurs dla początkujących

O MyBank.pl

MyBank.pl to portal specjalizujący się w tematyce rynków finansowych, kursów walut, bankowości i inwestycji. Serwis udostępnia notowania Forex w czasie rzeczywistym, analizy rynkowe, porównywarki produktów bankowych oraz materiały edukacyjne dla inwestorów i przedsiębiorców.