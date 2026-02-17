MyBank.pl uruchamia kompleksowy kurs edukacyjny o rynku Forex

Forex bez tajemnic – 6 rozziałów dla każdego
Nowy cykl edukacyjny dostępny pod adresem mybank.pl/forex/wstep-do-rynku powstał z myślą o osobach, które chcą zrozumieć, czym naprawdę jest rynek walutowy – bez mitów, bez uproszczeń, ale też bez nadmiaru żargonu.
„Forex to nie tylko narzędzie spekulacji, ale fundamentalny mechanizm globalnej gospodarki" – podkreśla redakcja MyBank.pl. „Każda międzynarodowa transakcja handlowa, każdy przelew zagraniczny, każdy kredyt frankowy – wszystko to dzieje się dzięki rynkowi walutowemu. Nasz kurs pokazuje, jak to działa od środka."
Co znajdziesz w cyklu?
1.1. Czym jest rynek Forex?
https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/czym-jest-rynek-forex/
Pierwszy rozdział odpowiada na podstawowe pytanie: dlaczego rynek walutowy w ogóle istnieje? Czytelnik dowie się, że Forex (Foreign Exchange) to zdecentralizowana globalna sieć, w której banki, instytucje finansowe, fundusze i inwestorzy indywidualni wymieniają waluty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
Kluczowe fakty:
-
Obroty dzienne: 9,6 bln USD (dane BIS 2025)
-
Najpopularniejsza para walutowa: EUR/USD (21% globalnych transakcji)
-
Rynek bez centralnej giełdy – działa jako OTC (over-the-counter)
1.2. Jak powstał rynek Forex?
https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/jak-powstal-rynek-forex/
Historia rynku walutowego to historia światowej gospodarki. Artykuł prowadzi czytelnika od systemu waluty złota przez Bretton Woods (1944) po „szok Nixona" z sierpnia 1971 roku, który zakończył wymienialność dolara na złoto i zapoczątkował erę płynnych kursów walutowych.
Najważniejsze momenty:
-
1944: Porozumienia z Bretton Woods – dolar jako globalna waluta rezerwowa
-
1971: Koniec parytetu złota – narodziny współczesnego Forexu
-
1990s: Elektronizacja rynku – platformy EBS i Reuters zmieniają zasady gry
Zrozumienie historii wyjaśnia, dlaczego dolar wciąż dominuje (48% globalnych transakcji), mimo że USA stanowią tylko 25% światowego PKB.
1.3. Jak dziś działa rynek Forex?
https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/jak-dzis-dziala-rynek-forex/
Współczesny Forex to trzy sesje handlowe (azjatycka, europejska, amerykańska), które nakładają się i tworzą globalną płynność przez 24 godziny. Artykuł tłumaczy:
-
Kto handluje? Banki centralne, banki komercyjne, fundusze hedgingowe, korporacje, traderzy detaliczni
-
Gdzie? Platformy międzybankowe (EBS, Refinitiv), brokerzy detaliczni (MetaTrader, cTrader)
-
Jak? Spot (98% rynku), forward, swapy walutowe
Praktyczny przykład: Polski eksporter sprzedaje towary do USA za dolary. Otrzymuje 100 tys. USD, ale ma zobowiązania w złotych. Na rynku Forex wymienia USD na PLN po kursie 3,56 – transakcja zajmuje sekundy.
1.4. Skala rynku walutowego
https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/skala-rynku-walutowego/
Liczby mówią same za siebie. Artykuł porównuje Forex z innymi rynkami:
RynekObroty dzienneForex7,5 bln USDWszystkie giełdy świata (akcje)~300 mld USDNew York Stock Exchange~70 mld USDCME (kontrakty terminowe)~400 mld USD
Forex jest 25 razy większy niż NYSE i wszystkie giełdy razem wzięte.
Artykuł rozbija tę cyfrę na części:
-
EUR/USD: 1,6 bln USD dziennie
-
USD/JPY: 1,1 bln USD dziennie
-
GBP/USD: 530 mld USD dziennie
Czytelnik dowiaduje się też, że 88% transakcji na Forexie ma dolar po jednej stronie – dlaczego? Bo dolar to „waluta pojazdu" globalnego handlu.
1.5. Rola Forex w globalnej gospodarce
https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/rola-forex-w-globalnej-gospodarce/
Bez rynku walutowego współczesny handel międzynarodowy nie mógłby istnieć. Ten rozdział pokazuje praktyczne zastosowania Forex:
1. Handel międzynarodowy
-
Niemiecki producent samochodów eksportuje do USA – musi zamienić euro na dolary
-
Polski dystrybutor sprowadza elektronikę z Chin – płaci w juanach, kupuje je za złote
2. Hedging (zabezpieczenia)
-
Linie lotnicze zabezpieczają się przed wzrostem cen ropy (denominowanej w USD)
-
Importerzy zawierają kontrakty forward, żeby zablokować kurs na 3-6 miesięcy
3. Przepływy kapitału
-
Inwestorzy zagraniczni kupują polskie obligacje – muszą najpierw kupić złote
-
Polskie fundusze inwestują w akcje amerykańskie – wymieniają PLN na USD
4. Polityka monetarna
-
NBP interweniuje na rynku walutowym, żeby osłabić lub wzmocnić złotego
-
Bank Japonii (BoJ) wydał w 2024 r. 60 mld USD na interwencje wspierające jena
Artykuł pokazuje, że Forex to nie kasyno, a infrastruktura globalnej gospodarki.
1.6. Mity i fakty o rynku Forex
https://mybank.pl/forex/wstep-do-rynku/mity-i-fakty-o-rynku-forex/
Ostatni rozdział rozprawia się z najpopularniejszymi mitami o Forexie:
MIT #1: „Forex to piramida finansowa"
-
FAKT: Forex to legalny, regulowany rynek. Problem leży w nieuczciwych brokerach – artykuł wyjaśnia, jak ich rozpoznać (licencja KNF, segregacja środków klientów).
MIT #2: „Na Forexie można się szybko wzbogacić"
-
FAKT: 70-80% traderów detalicznych traci pieniądze (dane ESMA). Trading to nie loteria – wymaga wiedzy, dyscypliny i zarządzania ryzykiem.
MIT #3: „Rynek jest zmanipulowany przez banki"
-
FAKT: Przy obrotach 7,5 bln USD dziennie nawet największe banki nie mogą kontrolować kursu (poza krótkimi epizodami). Artykuł opisuje skandal z manipulacją fixingu londyńskiego (2013) – i jak rynek się zmienił po wprowadzeniu regulacji.
MIT #4: „Forex to tylko dla ekspertów"
-
FAKT: Trading detaliczny wymaga kapitału, wiedzy i doświadczenia. Ale wymiana walut w kantorze czy podczas zakupów zagranicznych to też uczestnictwo w Forexie – artykuł pokazuje, że każdy, kto wyjeżdża za granicę, styka się z tym rynkiem.
Dla kogo jest ten kurs?
Cykl "Wstęp do rynku Forex" skierowany jest do:
✅ Osób rozważających trading – żeby zrozumieli, w co wchodzą
✅ Kredytobiorców frankowych – żeby wiedzieli, dlaczego ich saldo się zmienia
✅ Przedsiębiorców importujących/eksportujących – żeby rozumieli mechanizmy kursów
✅ Studentów ekonomii i finansów – jako uzupełnienie wykładów
✅ Każdego, kto chce zrozumieć, jak działa globalny pieniądz
Czym wyróżnia się kurs MyBank.pl?
1. Źródła i rzetelność
Każdy artykuł oparty jest na danych z instytucji takich jak:
-
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
-
Europejski Bank Centralny (ECB)
-
Narodowy Bank Polski (NBP)
-
Badania akademickie (MIT Press, Journal of Finance)
2. Przykłady z polskiego rynku
Kurs nie ogranicza się do teorii – pokazuje konkretne zastosowania:
-
Jak polski eksporter zabezpiecza się przed zmianą kursu EUR/PLN
-
Dlaczego kredyt frankowy drożeje, gdy CHF/PLN rośnie
-
Jak NBP interweniuje na rynku walutowym
3. Bez żargonu, ale bez uproszczeń
Artykuły są pisane przystępnym językiem, ale nie unikają szczegółów. Czytelnik dowie się, czym jest spread, pip, cross rate – i zrozumie, dlaczego to ma znaczenie.
4. Darmowy dostęp
Cały kurs jest bezpłatny i dostępny bez rejestracji.
Co dalej?
"Wstęp do rynku Forex" to pierwszy moduł szerszej akademii edukacyjnej MyBank.pl. W kolejnych tygodniach portal planuje publikację dalszych cykli:
-
Podstawowe pojęcia i mechanizmy (bid/ask, pips, dźwignia)
-
Analiza techniczna (wykresy, wskaźniki, formacje)
-
Analiza fundamentalna (makroekonomia, banki centralne)
-
Zarządzanie ryzykiem (stop loss, position sizing, psychologia tradingu)
„Forex budzi skrajne emocje – jedni widzą szansę na zarobek, inni oszustwo. Prawda jest bardziej prozaiczna: to największy rynek finansowy na świecie, który obsługuje globalną gospodarkę. Nasz kurs pokazuje, jak to działa – bez strachu, bez mitów, z faktami w ręku." Redakcja MyBank.pl
Dostęp do kursu
🌐 Strona główna: mybank.pl/forex/wstep-do-rynku
📚 6 rozdziałów:
Czas lektury: ~45 minut (cały cykl)
Koszt: Bezpłatnie
Wymagania: Brak – kurs dla początkujących
