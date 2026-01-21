Raport MyBank.pl: Rozbieżność prognoz dla XRP sięga 1600%. AI bardziej bycze niż rynek

(Katowice, 21 stycznia 2026) – Rynek kryptowalut wkracza w decydującą fazę, a uwaga inwestorów skupia się na tokenie XRP. W obliczu niepewności rynkowej, redakcja MyBank.pl opublikowała raport „Ile będzie kosztować Ripple (XRP) w 2026 roku? Prognozy AI oraz Analityków”, który ujawnia drastyczne różnice w postrzeganiu przyszłości tej waluty cyfrowej przez różne ośrodki analityczne.

Algorytmy widzą rekordy, ludzie widzą ryzyko

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Jarosława Wasińskiego, redaktora naczelnego MyBank.pl, modele sztucznej inteligencji wykazują znacznie większą skłonność do byczych prognoz. Model Grok, należący do Elona Muska, przewiduje scenariusz, w którym cena XRP może osiągnąć nawet 10 dolarów, zakładając utrzymanie obecnych przepływów kapitału do funduszy ETF. Jeszcze dalej idą skrajne scenariusze modelu Claude, sugerujące poziom 14 dolarów.

Dla kontrastu, tradycyjni analitycy zachowują daleko idącą ostrożność. Mimo że Geoffrey Kendrick ze Standard Chartered widzi szansę na 8 dolarów, szerszy konsensus rynkowy jest znacznie bardziej stonowany. Średnia prognoza analityków oscyluje wokół 3,90 USD, a symulacje statystyczne Monte Carlo wskazują medianę na poziomie zaledwie 1,88 USD – poniżej obecnej ceny rynkowej.

Kluczowe wnioski z raportu MyBank.pl:

Pojedynek prognoz: Rozstrzał przewidywań wynosi ponad 1600% (od 0,80 USD w pesymistycznych modelach ChatGPT do 14 USD w byczych scenariuszach AI).

Technika ostrzega: Aktualna analiza techniczna wskazuje na formację „krzyża śmierci” (Death Cross) na wykresie 4-godzinnym, co krótkoterminowo wspiera scenariusz spadkowy.

Fundamenty wzrostu: Zarówno AI, jak i ludzie zgadzają się co do jednego – kluczem do wzrostów będzie skala napływu kapitału do nowo powstałych ETF-ów na XRP oraz realna adopcja tokena przez sektor bankowy.

– Analizując prognozy ze stycznia 2026 roku, rzuca się w oczy jeden fakt: żaden inny kryptoaktyw nie generuje tak polaryzujących opinii. Inwestorzy muszą pamiętać, że modele AI, choć potężne, uczą się na danych historycznych, które w tak dynamicznym środowisku mogą być mylące – komentuje Jarosław Wasiński, autor raportu.

Ostrzeżenie dla inwestorów

Raport zwraca również uwagę na ryzyko. Mimo entuzjazmu algorytmów, wycena opcji rynkowych daje jedynie 10% szans na to, że XRP przekroczy poziom 3,90 USD w tym roku. To sygnał, że „smart money” – czyli duży kapitał instytucjonalny – obstawia raczej scenariusz stabilizacji lub umiarkowanych wzrostów, a nie rakietowych wybić.

Pełna treść analizy, zawierająca szczegółowe wykresy oraz zestawienie prognoz poszczególnych modeli AI (ChatGPT, Grok, Perplexity, Claude), dostępna jest na portalu MyBank.pl pod adresem: https://mybank.pl/news/35610-ile-bedzie-kosztowac-ripple-xrp-w-2026-roku-prognozy-ai-oraz-analitykow.html

O MyBank.pl:

MyBank.pl to niezależny portal finansowy działający od ponad dwóch dekad. Serwis dostarcza aktualne notowania walut (Forex), kryptowalut oraz analizy rynkowe, łącząc wiedzę ekspercką z nowoczesnymi narzędziami analitycznymi. Redaktorem naczelnym jest Jarosław Wasiński, analityk rynków finansowych z ponad 20-letnim doświadczeniem.