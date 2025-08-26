Na co zwrócić uwagę przy wyborze bankowego konta osobistego?

Wybór rachunku osobistego (ROR) rzadko jest decyzją „na zawsze”. Dziś konta zmieniamy częściej, a banki kuszą promocjami. Mimo to najrozsądniej jest patrzeć dalej niż tylko na premię startową. Poniżej znajdziesz rzeczowy przewodnik: od kosztów i funkcji, przez bezpieczeństwo i wygodę, po detale w regulaminach, które potrafią zdecydować, czy konto będzie naprawdę „darmowe”.