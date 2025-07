Wakacyjny czas, różne waluty – co powinni wiedzieć podróżni?

Obecnie średni kurs EUR/PLN wynosi około 4,2445 zł, co oznacza lekkie wzmocnienie złotego w porównaniu z kilkoma dniami wcześniej, kiedy notowania oscylowały w okolicach 4,25 zł. Podobnie dolar amerykański jest notowany na poziomie około 3,6455 zł – to również korzystne dla polskich turystów planujących wyjazd do krajów spoza strefy euro. Natomiast funt stabilizuje się wokół 4,90 zł, zaś frank szwajcarski – około 4,555 zł.

Analizy banków takich jak ING i mBank wskazują, iż kurs euro utrzyma się latem – prognozowany przedział to 4,24–4,26 zł, oceniając stabilizację po wiosennej zmienności. Dzięki temu osoby wybierające się na wakacje mogą spokojnie zaplanować wymianę waluty w najbliższych tygodniach bez obaw o nagły wzrost cen.

W przypadku dolara, prognozy spadającej wartości amerykańskiej waluty sugerują, że warto rozważyć wymianę właśnie teraz – kurs USD/PLN oczekiwany jest w przedziale 3,63–3,67 w nadchodzących miesiącach.

Jak mądrze wymieniać waluty przed wakacjami?

Eksperci MyBank.pl zalecają kilka sprawdzonych zasad:

Wymieniaj z wyprzedzeniem, gdy kurs jest niższy – wczesna wiosna to dobry moment na zakup euro, niższy niż w szczycie letniego sezonu. Unikaj kantorów lotniskowych – choć wygodne, to często najmniej opłacalne ze względu na duże spready. Korzystaj z kart podróżniczych i prepaid, takich jak Wise, Revolut, N26 czy karty wakacyjne – pozwalają zablokować kurs i ograniczyć prowizje. Płać w lokalnej walucie podczas transakcji kartą, by uniknąć opłat za dynamiczną konwersję walutową (DCC). Jeżeli terminal oferuje przewalutowanie – lepiej wybrać lokalną walutę, co może oszczędzić nawet kilkanaście procent prowizji. Sprawdzaj aktualne kursy walut na żywo - np. w portalu MyBank.pl, aby być na biężąco z aktualnymi kursami walut.

Na co zwracać uwagę podczas podróży?

– Sprawdzaj opłaty za transakcje zagraniczne, np. w wielu bankach stosowane są prowizje od 2–3 % przy płatnościach kartą poza strefą euro. Warto rozważyć karty z zerową opłatą zagraniczną.

– Wypłacaj gotówkę z głową – unikaj wielu małych wypłat (opłaty kumulują się), natomiast większa wypłata raz na kilka dni może być bardziej opłacalna.

– Monitoruj kurs valuty docelowej, zwłaszcza jeśli wyjazd planowany jest za kilka tygodni – warto trzymać się prognoz płynności rynkowej i kultur regionalnych.

Lato 2025 to sprzyjający moment na wymianę walut przed wakacjami. Złoty utrzymuje się względem euro na poziomie ok. 4,24–4,26 zł, a dolar – ok. 3,63–3,67 zł dzięki opublikowanym przewidywaniom. Podróżni, którzy wymienią walutę teraz i korzystają z narzędzi takich jak karty płatnicze z niskimi opłatami czy prepaid, mogą zyskać nawet kilkaset złotych prosto do wakacyjnego budżetu. Warto także unikać niekorzystnych kantorów i dynamicznej walutowej konwersji.