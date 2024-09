Czym są Kursy Walut i jakie czynniki na nie wpływają?

Handel Międzynarodowy : Wartość waluty wpływa na konkurencyjność eksportu i importu. Silna waluta czyni eksport droższym, a import tańszym, co może wpływać na bilans handlowy kraju.

Inflacja: Słaba waluta może prowadzić do wyższych cen importowanych towarów, co przyczynia się do inflacji. Z kolei silna waluta może pomóc w jej obniżeniu.