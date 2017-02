Dokładne notowania walut na żywo z odświeżaniem sekundowym

Kursy walut na żywo dostępne są przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.

Obecnie w notowaniach na żywo dostępnych jest 18 par walutowych w stosunku do polskiej złotówki (PLN): dolar amerykański (USD), euro (EUR), funt szterling (GBP), frank szwajcarski (CHF), dolar australijski (AUD), dolar kanadyjski (CAD), forint węgierski (HUF), jen japoński (JPY), juan chiński (CNY), korona czeska (CZK), koron duńska (DKK), korona norweska (NOK), korona szwedzka (SEK), kurna chorwacka (HRK), lej rumuński (RON), lew bułgarski (BGN), lira turecka (TRY) oraz rubel rosyjski (RUB).

Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Kursy walut na żywo pochodzą bezpośrednio z rynku walutowego Forex.

Udostępniane notowania walut w czasie rzeczywistym przez portal mybank.pl są bezpłatne.

O stronie mybank.pl: Portal mybank.pl już od kilkunastu lat dostarcza Państwu zawsze aktualne kursy walut NBP (teraz także kursy walut w trybie na żywo z rynku Forex), narzędzia walutowe (m.in. bardzo przydatny kalkulator walutowy), notowania giełdowe (akcje, indeksy), zestawienia produktów finansowych (konta, kredyty, pożyczki) oraz aktualne wiadomości ze świata finansów.