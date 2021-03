Mądrze korzystaj z promocji bankowej

Przede wszystkim, zwróć uwagę na wymóg założenia konta bankowego ze specjalnego linku promocyjnego. W przeciwnym wypadku, możesz po prostu założyć standardowe konto bankowe, bez żadnych bonusów. Po drugie, uważaj na system poleceń. Co to takiego? To szansa na dodatkową gotówkę dla Ciebie, jako nowego klienta oraz dla osoby, która poleca Ci bank. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby premia za polecenie wpłynęła na wasze konta.

Promocje bankowe to oczywiście nie jest coś za nic. Banki liczą na zyskanie klienta na dłużej, poza tym niejako ofiarowujesz im swoje dane i zgody. Zakładając darmowe konto bankowe w promocji, praktycznie zawsze jest wymóg udzielenia zgód marketingowych. Licz się więc z tym, że telefon może częściej dzwonić, a skrzynka e-mail szybciej się wypełniać – taka jest cena promocji. W większości banków, warunki otrzymania gotówki, nie są skomplikowane. Wymogi, jakie najczęściej są stawiane, to: wpływ na określoną kwotę (upewnij się, że może pochodzić z innego Twojego konta), minimalna liczba transakcji kartą lub BLIKIEM (czasem na konkretną kwotę), zalogowanie się do aplikacji mobilnej, itp. Sprawa jest prosta, chyba że chcesz skorzystać z promocji w kilku bankach, wtedy już można się pogubić.

Ponadto pamiętaj, że zwykle promocja bankowa wypłacana jest w kilku transzach – po to, żebyś jak najdłużej pozostał czynnym klientem. Na koniec, warto zapoznać się z zasadami zamknięcia rachunku, bądź pewien, że bank wcale Ci tego nie ułatwi. Opłata za likwidację konta to raczej rzadkość, ale osobista wizyta w placówce może być konieczna.